В Индии начали готовить бункеры на случай войны с Пакистаном

Жители Индии начали приводить в порядок подземные бункеры и запасаться товарами первой необходимости из-за опасений возможной войны с Пакистаном. Об этом сообщило агентство АНИ.

По данным издания, жители Салотри и Кармарха, расположенных недалеко от пакистанских блокпостов, активно расчищают старые подземные бункеры в качестве меры предосторожности.

Местные власти привели силы безопасности в состояние повышенной готовности, а также призвали граждан быть более внимательными и сохранять спокойствие.

Большинство бункеров возвели в Индии при премьер-министре Нарендры Моди. Такие меры предприняли для защиты населения на фоне периодических обстрелов со стороны Пакистана.

Конфликт между Индией и Пакистаном усилился после нападения боевиков на туристов в Кашмире. Жертвами атаки стали 26 человек. Пакистанские власти опровергли свою причастность к массовому расстрелу.