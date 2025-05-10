Пакистан признал неизбежность войны с Индией

Индия не оставила Пакистану иного выбора, кроме как вступить в войну. Об этом заявил глава пакистанского Минобороны Хаваджа Асиф, сообщил Firstpost .

«Не осталось иного выбора, кроме как начать полномасштабную войну. <…> У нас нет других вариантов, кроме этого. Мы должны отплатить им той же монетой», — сказал министр.

Журналист спросил, можно ли считать, что война уже на пороге. Асиф ответил, что это несомненно так.

В материале издания также отмечается, что Исламабад не может отступить и не дать ответ, так как это повлечет за собой огромные репутационные издержки.

Напряженность между Пакистаном и Индией обострилась после теракта в Кашмире, в котором погибли 26 человек, сообщил Life.ru. За ним последовали взаимные удары во военным базам и гражданским объектам. В ночь на 7 мая стороны провели самый продолжительный воздушный бой в истории современный авиации.