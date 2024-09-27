«Отстраивать заново». В Финляндии раскрыли судьбу дальнейших отношений с РФ

Москве и Хельсинки в будущем придется восстановить двусторонние отношения, причем отстраивать их заново, так как геополитическая реальность сильно изменилась. Бывшего посла Финляндии в России Антти Хелянтеря процитировала газета Maaseudun Tulevaisuus .

«Экс-посол Антти Хелянтеря уверен, что напряженность в диалоге с Россией продлится долго. Однако он считает, что на каком-то этапе отношения стран все же нужно будет отстраивать заново», — заявили в материале.

По мнению бывшего дипломата, сегодняшняя Финляндия отличается от той страны, которая была несколько лет назад. По этой причине трудно предсказать, какими будут отношения с Россией, но былого взаимодействия при нынешних условиях точно ожидать не стоит.

Ранее финское Минобороны предложило разместить штаб сухопутных войск НАТО в приграничном городе Миккели, расстояние от которого до Санкт-Петербурга составляет примерно 300 километров.

До этого американский посол в Хельсинки Дуглас Хики заявлял об отсутствии предпосылок для создания военных баз США на финской территории. При этом в шведских СМИ появилась информация, что в Лапландии будет построен американский военный объект, который будет находиться с Карелией и Мурманской областью.