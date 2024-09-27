Финляндия предложила разместить штаб НАТО у границы с Россией

Министерство обороны Финляндии предложило разместить штаб сухопутных войск НАТО в городе Миккели, который находится примерно в 300 километрах от Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Мы предложим НАТО разместить штаб сухопутных войск в городе Миккели», — сказал министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.
В настоящее время в населенном пункте уже расположен штаб Сухопутных войск Финляндии. Создаваемая структура будет работать в круглосуточном режиме и подчиняться штаб-квартире в Норфолке на восточном побережье США.