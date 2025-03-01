«Отряды Путина» спалили чучело главы ЕК ради мира на планете

Группа российских пенсионерок, называющая себя «отрядами Путина», под аплодисменты сожгла в Краснодаре чучело главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сообщили в Telegram-канале сообщества.

Женщины рассказали, что фон дер Ляйен олицетворяет «все плохое, что было в жизни». Ролик со сжиганием они опубликовали в Сети.

«Сожгли фашистский ЕС», — написали пенсионерки в канале.

По их мнению, Евросоюз нужно распустить, так как эта структура — наследник фашистской Германии. Одна из женщин на видео добавила, что глава ЕК «весь мир коломутит».

Ранее Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас пообещала усилить поддержку Украины.

Такое заявление она сделала после неудачных переговоров украинского президента Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом. Во время дискуссии между главами государств произошла перепалка.