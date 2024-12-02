Отношение к Асаду после новой атаки террористов раскрыли в Кремле
Песков: Россия продолжает поддерживать Асада
Россия продолжит поддержку избранного президента Сирии Башара Асада на фоне наступления террористов. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, Россия анализирует текущую ситуацию и сформирует свою позицию относительно того, что необходимо для стабилизации обстановки.
«Конечно, мы продолжаем поддерживать Башара Асада, на соответствующих уровнях продолжаем наши контакты и анализируем ситуацию», — сказал Песков.
Наступление антиправительственных группировок в Сирии началось 27 ноября. Боевики достигли города Алеппо и взяли контроль над провинцией Идлиб. Асад отмечал, что при поддержке союзников войска ликвидируют террористов и защитят территориальную целостность страны.
Ранее стало известно, что бойцы террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* захватили в Сирии реактивную систему залпового огня «Ураган».
*Признана террористической и запрещена в России.