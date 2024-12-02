Отношение к Асаду после новой атаки террористов раскрыли в Кремле

Россия продолжит поддержку избранного президента Сирии Башара Асада на фоне наступления террористов. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Россия анализирует текущую ситуацию и сформирует свою позицию относительно того, что необходимо для стабилизации обстановки.

«Конечно, мы продолжаем поддерживать Башара Асада, на соответствующих уровнях продолжаем наши контакты и анализируем ситуацию», — сказал Песков.

Наступление антиправительственных группировок в Сирии началось 27 ноября. Боевики достигли города Алеппо и взяли контроль над провинцией Идлиб. Асад отмечал, что при поддержке союзников войска ликвидируют террористов и защитят территориальную целостность страны.

Ранее стало известно, что бойцы террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* захватили в Сирии реактивную систему залпового огня «Ураган».

*Признана террористической и запрещена в России.