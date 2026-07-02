«Отменная врунья». Захарова ответила на слова фон дер Ляйен о газе
Захарова назвала фон дер Ляйен вруньей после слов о газе из России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен из-за заявления о прекращении поставок российского газа в Европу. Комментарий дипломата опубликовали «Известия».
Во время визита в Баку фон дер Ляйен в заявила, что Россия использовала энергию в качестве оружия и отключила газ для Европы.
«Урсула — врунья отменная. Ни разу в жизни Россия не отключала газ для Европы», — сказала Захарова.
Она добавила, что жители стран ЕС могли бы оспорить такие утверждения в суде, потому что дефицит ресурсов и рост напряженности на европейском энергорынке связан с решениями самого Брюсселя.
«Сначала эта структура ввела незаконные запретительные меры против России, в особенности нашего энергетического сектора <…> на ходу призывают очередной фейк про якобы плохую Россию», — отметила Захарова.
Ранее дипломат иронично прокомментировала сообщение о кондиционере в кабинете фон дер Ляйен в здании ЕК, сравнив его с опахалом сюзерена.