Захарова обвинила фон дер Ляйен в феодализме

Захарова сравнила кондиционер у фон дер Ляйен в здании ЕК с опахалом сюзерена

Работающие только на этаже главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен кондиционеры в Брюсселе в условиях сильной жары можно сравнить с опахалами сюзеренов. Об этом в эфире радио Sputnik заявила представитель МИД Мария Захарова.

«Для них нормально, чтобы оно сидело где-нибудь на троне и считало себя исключительным. А его опахалами обдувало, причем людьми, непохожими на главное западное лицо. Почему? Чтобы подчеркивать, что это западное лицо — исключительное», — объяснила дипломат.

Захарова добавила, что разделение на «рабов и хозяев» исторически укоренилось в европейском обществе.

«С точки зрения менталитета, как сохранить колониальную логику, западно-средневековую логику сюзерена, вассалов, которые должны по копеечке выдавливать, отказываясь во всем? А эти так и будут с вентилятором сидеть где-нибудь у себя в башне», — заключила она.

СМИ сообщали, что в штаб-квартире Еврокомиссии в Брюсселе отключили кондиционеры, однако мера не затронула этажи, где работает фон дер Ляйен.