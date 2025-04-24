Возникший скандал в ходе переговоров по урегулированию украинского конфликта в Лондоне пытались погасить дипломаты Великобритании. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Telegraph .

Собеседники журналистов пояснили, что европейцы испугались полного ухода США из переговорного процесса и предложили украинской делегации принять хотя бы часть из предложенного мирного плана, а не отказываться от него полностью.

Источники подчеркнули, что Великобритания, Франция и Германия также обратятся к Соединенным Штатам с требованием усилить давление на Россию для прекращения боевых действий.

Прибывшая в Лондон украинская делегация вместо обсуждения мирного плана США выступила с инициативой о полном прекращении боевых действий на 30 дней без дополнительных условий, проигнорировав мирный план.

США предлагали остановить бои на линии соприкосновения, признать Крым российской территорией, а в случае успешного урегулирования перейти к ослаблению санкций. Против идеи о полуострове выступил украинский лидер Владимир Зеленский.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга заявила, что терпение президента США Дональда Трампа кончается, а демарш украинской стороны только усугубил эту ситуацию. Она напомнила, что американская администрация потратила много сил и времени на урегулирование конфликта, чтобы в итоге столкнуться с упорством Зеленского.