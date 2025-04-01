Трамп назвал вопрос членства Украины в НАТО причиной конфликта с Россией

Вопрос членства Украины в НАТО стал причиной конфликта с Россией. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами в Белом доме.

По его словам, вопрос вступления Украины в альянс никогда не обсуждался в рамках сделки о добыче полезных ископаемых.

«Это никогда не обсуждалось, во-первых. Во-вторых, я думаю, что еще до Путина они говорили, что вы не вступите в НАТО», — добавил Трамп.

Накануне американский лидер сообщил, что его украинский коллега Владимир Зеленский собирается отказаться от сделки с Соединенными Штатами по редкоземельным металлам. В таком случае президента Украины ждут «большие проблемы», предупредил Трамп. Страна никогда не станет членом Североатлантического альянса.