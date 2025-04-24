Президент Польши Дуда призвал Украину пойти на уступки для достижения мира

Основой урегулирования любого конфликта остается компромисс, который предусматривает уступки, что необходимо понять Украине. Об этом в интервью телеканалу Euronews заявил президент Польши Анджей Дуда.

Он подчеркнул, что только таким образом удастся выйти из кризиса и обеспечить устойчивый мир.

«Украине придется в каком-то смысле отступить, потому что, вероятно, именно это и произойдет. В какой степени? Мне трудно ответить на этом этапе», — заявил Дуда.

Президент Польши добавил, что, по его мнению, сейчас только США обладают достаточным количеством сил и средств, чтобы положить конец продолжающемуся конфликту.

В минувшую среду, 23 апреля, украинская делегация фактически сорвала переговоры по обсуждению мирного плана США в Лондоне, предусматривающего прекращение боевых действий на линии соприкосновения, а также признание американцами Крыма российской территорией. Вместо этого украинская сторона выступила за прекращение огня на срок до 30 дней без дополнительных условий.