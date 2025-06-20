Отец Маска отреагировал на сообщения о просьбе сына к России об убежище

Отец Маска усомнился в сообщениях о просьбе сына предоставить убежище в РФ

Отец американского бизнесмена Илона Маска Эррол усомнился правдивости информации о просьбе его сына получить политическое убежище в России. Об этом он заявил «Известиям» .

«Не думаю, что это правда», — сказал он.

Депутат Госдумы Владислав Даванков отмечал, что предложит МИД России предоставить Маску гражданство и политическое убежище в стране. Парламентарий напомнил, что экс-советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон назвал Маска нелегальным мигрантом и призвал выдворить его из страны. По мнению депутата, бизнесмену необходимо обеспечить безопасность.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал дождаться официальных заявлений Маска или МИД.

Высокопоставленный чиновник заявлял, что поведение Даванкова и хайп на имени Маска не соответствуют занимаемой им должности.