Даванков рассказал о судьбе запроса политубежища для Маска

Даванков: МИД даст ответ о политубежище для Илона Маска в течение месяца

Министерство иностранных дел России получило запрос о предоставлении политического убежища американскому предпринимателю Илону Маску. Ответ ведомства придет в течение месяца. Об этом в комментарии News.ru заявил ставший автором инициативы вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

Он подчеркнул, что пресс-службе МИД подтвердили получение запроса и пообещали дать ответ в течение месяца.

«Илон Маск сделал ошибки, но эти ошибки надо уметь прощать. Если не получится, то мы его всегда ждем», — заявил Даванков.

С инициативой о предоставлении политического убежища Илону Маску в России вице-спикер Госдумы Владислав Даванков выступил в начале июня после визита в Москву отца американского предпринимателя.

Депутат заявил, что Эрролу Маску российская столица очень понравилась, и есть вероятность, что сын отнесется к предложению о переезде с интересом.