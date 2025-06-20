Песков ответил на вопрос о политическом убежище для Маска

Песков на вопрос об убежище для Маска предложил дождаться его заявлений

В контексте вероятного политического убежища для Илона Маска нужно сначала дождаться заявлений самого американского предпринимателя или МИД России. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

«Давайте дождемся заявлений Маска или МИД, перед тем как что-то комментировать», — предложил пресс-секретарь президента.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ранее сообщил, что МИД получил запрос о предоставлении Маску политического убежища. По его словам, ведомство ответит на просьбу в течение месяца. Парламентарий отмечал, что Маск делал ошибки, но нужно уметь их прощать, в противном случае Россия всегда его ждет.

Сам Даванков выступил с инициативой предоставления Маску убежища в России после визита отца бизнесмена в Москву в начале июня.