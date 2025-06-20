Хайп Даванкова об убежище для Маска назвали неприличным

Хайп вице-спикера Вячеслава Даванкова переходит нормы приличия, его поведение не соответствует занимаемой должности. Так высокопоставленный чиновник прокомментировал ТАСС поведение депутата.

В МИД России заявили, что Даванков не работает в ведомстве, комментируя слова депутата о том, что министерство получило просьбу американского миллиардера Илона Маска о политическом убежище.

«Хайп депутата Даванкова становится уже неприличным. И все бы ничего, но он все-таки заместитель председателя Госдумы», — заметил источник агентства.

Накануне Даванков заявил, что МИД получил запрос о предоставлении политического убежища Маску. Депутат отметил, что такую информацию предоставила пресс-служба министерства.

С предложением об убежище выступил сам Даванков в начале июня. Он предположил, что Маск отнесется к идее с интересом, потому что его отцу понравилось в Москве.