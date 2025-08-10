Отец Маска не исключил возможность дружбы между Россией и США

Россия и Соединенные Штаты в будущем достигнут дружеских отношений. Об этом РИА «Новости» заявил бизнесмен Эррол Маск — отец американского миллиардера Илона Маска.

Он выразил уверенность, что страны наладят отношения, несмотря на имеющиеся между ними противоречия.

«Я бы сказал, что да», — ответил Эррол Маск на вопрос о том, поймут ли люди в будущем, что США и Россия могут быть друзьями.

Ранее президент США Дональд Трамп написал о встрече с российским лидером Владимиром Путиным 15 августа. Он назвал переговоры долгожданными и допустил, что они состоятся на территории Аляски.

Источник NBC News в Белом доме рассказал, что на встречу могут пригласить главу Украины Владимира Зеленского. Позже газета The Washington Post опровергла эту информацию. По ее данным, Трамп не подтверждал факт приглашения украинского коллеги.

Издание добавило, что в Великобритании прошли консультации, на которых европейские союзники республики предложили принцип «дюйм за дюймом» для возможных территориальных уступок. На этой встрече присутствовали в том числе представители Украины и вице-президент США Джей Ди Вэнс.