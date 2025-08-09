Трамп назвал место встречи с Путиным. Это в США

Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Об этом политик написал в Truth Social .

Встречу с российским лидером Трамп охарактеризовал как «долгожданную». По его словам, она состоится 15 августа 2025 года.

Увидится с президентом России Владимиром Путиным Дональд Трамп планирует на Аляске. Российская сторона пока такие сведения не комментировала.

Ряд заявлений о вероятной встрече с Путиным американский лидер сделал после встречи с главами Азербайджана и Армении. Сначала Трамп объявил, что встреча произойдет «в очень известном месте». СМИ предполагали, что это Италия, ОАЭ или Венгрия.

Отвечая на вопросы журналистов после беседы с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном, Дональд Трамп сказал, что на саммите с Путиным будет обсуждаться некий «обмен территориями».