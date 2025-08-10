США не приглашали Зеленского на встречу Путина и Трампа

WP: Зеленскому не оправляли приглашение на саммит на Аляске

США не направляли украинскому президенту Владимиру Зеленскому приглашение на встречу лидеров России и Америки. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на осведомленный источник в администрации США.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована на 15 августа на Аляске.

Информация о возможном участии украинского лидера в переговорах появилась в репортажах американских телеканалов. Однако, как выяснилось, этот вопрос остается под вопросом.

По данным The Washington Post, американская сторона пока не принимала решения о приглашении украинского президента.

«Трамп не подтверждал факт приглашения Зеленского», — отметили в публикации.

Кроме того, по данным издания, на прошедших в Великобритании консультациях европейские союзники Украины предложили принцип «дюйм за дюймом» для возможных территориальных уступок. Во встрече участвовали представители Киева и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Ранее стало известно, что власти США не станут выполнять ордер Международного уголовного суда на арест Путина. Представители американской администрации уверили, что визит президента России пройдет в идеальной среде, без каких-либо угроз безопасности.