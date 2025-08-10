США могут пригласить Зеленского на встречу Путина и Трампа на Аляске

США обдумывают возможность позвать Зеленского на Аляску к Путину и Трампу

Белый дом рассматривает возможность пригласить президента Украины Владимира Зеленского в Аляску, где 15 августа запланирована встреча президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом NBC News сообщили высокопоставленный представитель американской администрации и три осведомленных источника.

По словам собеседников, решение о визите пока не принято, и неизвестно, окажется ли Зеленский в штате в дни переговоров.

«Это обсуждается», — сказал один из источников издания, осведомленных о ходе обсуждений.

Высокопоставленный представитель администрации Белого дома также заявил, что это «абсолютно» возможно. Более того, по его словам, «все очень надеются, что это произойдет».

На вопрос, приглашали ли США Зеленского на Аляску официально, тот же чиновник ответил: «Президент [Трамп] остается открытым для трехстороннего саммита с обоими лидерами. Сейчас Белый дом сосредоточен на планировании двусторонней встречи».

Сразу несколько собеседников редакции NBC News отметили, что, даже если Зеленский приедет, неясно, окажутся ли он и Владимир Путин в одном помещении.

Правительство Украины не отреагировало на просьбу издания прокомментировать ситуацию.

О планах встретиться с Путиным на Аляске Трамп объявил накануне, заявив, что намерен обсудить прекращение огня на Украине. Москва место и дату встречи подтвердила.