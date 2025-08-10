Отели на Аляске взвинтили цены перед встречей Путина и Трампа

В отелях города Анкоридж в штате Аляска почти не осталось свободных мест — все зарезервировали перед встречей президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Свободные места для размещения остались только в сегменте люкс. По информации агентства, после анонса переговоров двух лидеров цены в отелях выросли в разы.

До появления новостей о встрече Hilton Anchorage заселял постояльцев за 347 долларов за ночь, но теперь номер обойдется уже в 657 долларов.

В Wyndham Garden Anchorage Airport ситуация аналогичная: цена поднялась с 499 до 609 долларов. Почти в два раза выросла и стоимость ночи в Hampton Inn Anchorage — с 352 до 616 долларов.

Ранее Трамп написал, что планирует встретиться с Путиным на Аляске 15 августа. Он назвал встречу долгожданной.

Позже помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что главной темой переговоров станет урегулирование конфликта на Украине.