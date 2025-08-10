«Кузькина мать»: Путин провел мощную подготовку к встрече с Трампом на Аляске

Владимир Путин и Дональд Трамп договорились встретиться на Аляске 15 августа. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, в Арктике есть перспективные проекты для двустороннего сотрудничества, но главной темой переговоров станет поиск путей к мирному урегулированию украинского кризиса. Как российский лидер готовится к встрече — в материале 360.ru.

Telegram-канал INSIDER-T выразил уверенность, что у американского лидера нет рычагов давления, чтобы ставить свои условия для заключения сделки.

«Не ведется никаких обсуждений о временном прекращении огня в зоне СВО и других уступках Трампу. Попытки давления на Кремль — неудачный ход президента США. <…> У Москвы нет другого выхода, кроме как продолжать военные действия до полной победы», — говорит источник.

Кроме того, на фоне требований Трампа остановить наступление, Россия не повторит ошибок 2022 года, добавил Telegram-канал INSIDER BLACK.

«Путин сказал Трампу, что Россия не повторит ошибок 2022 года, когда войска отвели, а Зеленский продолжил воевать. Несмотря на то, что 50-дневный ультиматум истек, и Вашингтон призывает к мирному урегулированию, российские войска не только не приостановили боевые действия, но и усилили наступление», — говорится в сообщении канала.