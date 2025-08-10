«Кузькина мать»: Путин провел мощную подготовку к встрече с Трампом на Аляске
Владимир Путин и Дональд Трамп договорились встретиться на Аляске 15 августа. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, в Арктике есть перспективные проекты для двустороннего сотрудничества, но главной темой переговоров станет поиск путей к мирному урегулированию украинского кризиса. Как российский лидер готовится к встрече — в материале 360.ru.
Telegram-канал INSIDER-T выразил уверенность, что у американского лидера нет рычагов давления, чтобы ставить свои условия для заключения сделки.
«Не ведется никаких обсуждений о временном прекращении огня в зоне СВО и других уступках Трампу. Попытки давления на Кремль — неудачный ход президента США. <…> У Москвы нет другого выхода, кроме как продолжать военные действия до полной победы», — говорит источник.
Кроме того, на фоне требований Трампа остановить наступление, Россия не повторит ошибок 2022 года, добавил Telegram-канал INSIDER BLACK.
«Путин сказал Трампу, что Россия не повторит ошибок 2022 года, когда войска отвели, а Зеленский продолжил воевать. Несмотря на то, что 50-дневный ультиматум истек, и Вашингтон призывает к мирному урегулированию, российские войска не только не приостановили боевые действия, но и усилили наступление», — говорится в сообщении канала.
По данным INSIDER BLACK, российская сторона также сообщила США, что наступление остановится только после подписания всех необходимых документов для перемирия, учитывающих интересы страны.
Украину «утрамбовали»
По данным военкоров, Украину «утрамбовали» перед поездкой российского лидера на Аляску. В ночь на 9 августа ВС России нанесли удары по стратегически важным объектам логистики, военной инфраструктуры и системам управления ВСУ, сообщал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
В Сумской области нанесли удары по местам боевого обеспечения ВСУ, включая командные пункты, склады и ремонтные базы. В Черниговской области военные нарушили работу критической инфраструктуры и создали хаос в системе тыла.
В Харьковской области бойцы провели массированные атаки с помощью беспилотников и ракет. В Днепропетровске под удар попали важные для боевиков промышленные и транспортные центры. Минобороны эту информацию официально не комментировало.
Ждать ли новых ударов «Орешником»
По мнению военных аналитиков, Владимир Путин может нанести удар по военным объектам на Украине с помощью «Орешника», который станет «кузькиной матерью» для Трампа. Эксперты считают, что такая демонстрация силы может стать дополнительным преимуществом России в переговорах на Аляске.
По данным Telegram-канала «Разведчик», цели для удара «Орешником» подготовили после угроз Трампа о переброске атомных подводных лодок к границам России. Военнослужащие обновляют информацию о местонахождении важных военных объектов на Украине.