Евросоюз отчаянно нуждается во внешних врагах, чтобы прикрыть неуклонное скатывание в диктатуру. Такое мнение выразил журналист Чей Боуз в соцсети X .

«Вместе с тем, как украли еще одни выборы — на этот раз во Франции, ЕС продолжает свое опасное скатывание в диктатуру. Безликая бюрократия, массовая коррупция и отчаянная нужда в отвлекающей войне с Россией», — написал журналист.

Ранее министры Литвы, Латвии и Эстонии обсудили планы минирования границы с Россией и Белоруссией. Для достижения этой цели прибалтийские страны рассчитывают на финансирование Евросоюза.

Также на внеочередном саммите в Брюсселе лидеры стран Евросоюза утвердили план милитаризации Европы, предложенный Еврокомиссией. План по «перевооружению Европы» предусматривает инвестиции в военно-промышленный комплекс Украины.