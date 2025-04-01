«Отчаянная нужда». На Западе раскрыли, зачем Европе война с Россией
Журналист Боуз: ЕС нужна отвлекающая война с Россией
Евросоюз отчаянно нуждается во внешних врагах, чтобы прикрыть неуклонное скатывание в диктатуру. Такое мнение выразил журналист Чей Боуз в соцсети X.
«Вместе с тем, как украли еще одни выборы — на этот раз во Франции, ЕС продолжает свое опасное скатывание в диктатуру. Безликая бюрократия, массовая коррупция и отчаянная нужда в отвлекающей войне с Россией», — написал журналист.
Ранее министры Литвы, Латвии и Эстонии обсудили планы минирования границы с Россией и Белоруссией. Для достижения этой цели прибалтийские страны рассчитывают на финансирование Евросоюза.
Также на внеочередном саммите в Брюсселе лидеры стран Евросоюза утвердили план милитаризации Европы, предложенный Еврокомиссией. План по «перевооружению Европы» предусматривает инвестиции в военно-промышленный комплекс Украины.