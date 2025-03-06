На внеочередном саммите в Брюсселе лидеры стран Евросоюза утвердили план милитаризации Европы, предложенные Еврокомиссией. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse .

План милитаризации Европы (ReArm EU) согласовали на сумму 800 миллиардов евро.

«Лидеры ЕС одобрили план Еврокомиссии, направленный на усиление обороны», — говорится в сообщении.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что план Еврокомиссии по «перевооружению Европы» предусматривает инвестиции в военно-промышленный комплекс Украины. Венгрия план Европы по расширению военной помощи Украине не поддержала.

Курс Евросоюза на перевооружение в России назвали демаршем по отношению к мирным инициативам США. Будущее у Европы весьма туманное, отметил депутат ГД от Севастополя Дмитрий Белик.