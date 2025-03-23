Прибалтика захотела заминировать границу с Россией

Министры Литвы, Латвии и Эстонии обсудили планы минирования границы с Россией и Белоруссией. Об этом заявило министерство обороны Литвы, его процитировали «Известия» .

Министры рассмотрели усиление границы несколькими слоями укреплений. Среди них — противопехотные и противотанковые мины. Для достижения этой цели прибалтийские страны рассчитывают на финансирование Евросоюза.

На саммите ЕС президент Литвы Гитанас Науседа потребовал отгородить Европу от России реальной стеной. Он отметил, что нужно использовать время, которое им дает Украина, чтобы вооружить Европу.

В феврале Науседа во время встречи, посвященной выходу Прибалтики из БРЭЛЛ (электрическое кольцо Белоруссия-Россия-Эстония-Латвия-Литва), попрощался с Россией. Власти утверждали, что население не заметит перехода, однако посоветовали запастись продуктами.