Прокачка российского газа через Украину прекратится 1 января

«Газпром» не заказал транзит газа через Украину на 1 января

Оператор газотранспортной системы Украины не получил новую заявку «Газпрома» на транзит топлива на 1 января 2025 года, сообщила пресс-служба организации. Это означает фактическую остановку поставок топлива через украинскую территорию по заключенному в 2019 году пятилетнему контракту.

По инициативе Украины с мая 2022 года общий объем газа по одному из транзитных маршрутов сократился до 15 миллиардов кубометров. Основными потребителями выступали Молдавия, Словакия, Австрия и Чехия.

Из всех стран Евросоюза за продолжение транзита выступила только Словакия. В ситуации с Молдавией решение о поставках остается за «Газпромом», так как республика до сих пор не провела аудит своего долга в 709 миллионов долларов за потребленное топливо.

Российская компания уже предупреждала молдавского оператора, что прекратит поставки газа с 08:00 1 января 2025 года за нарушение погашения платежей.

Ранее премьер-министр Словакии пригрозил украинским властям прекратить подачу электричества, если они остановят транзит российского газа через свою территорию. Глава правительства подчеркнул, что введет такие ограничения тоже с 1 января.