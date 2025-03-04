В США раскрыли отношение Трампа к Путину и Зеленскому

Axios: Трамп относится к Путину как к партнеру, а к Зеленскому — как к врагу

Американский президент Дональд Трамп считает российского лидера Владимира Путин партнером, а главу Украины Владимира Зеленского — врагом. Об этом сообщил сайт Axios .

Такое отношение Трампа к лидерам Украины и России встревожило партнеров США по Североатлантическому альянсу, отметило издание. По его информации, сложившаяся ситуация вызвала опасения даже среди некоторых республиканцев.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о готовности властей подписать с США соглашение по редкоземельным металлам. По его словам, украинское руководство продолжит взаимодействовать с Белым домом по этому вопросу.

Дипломат добавил, что власти собираются восстановить контакты с США и добиться возобновления военной помощи для ВСУ.

В то же время в Белом доме подчеркнули, что решение о восстановлении поддержки Украины может принять лишь Трамп. Американский лидер посчитал, что Зеленский пока не собирается вести переговоры о завершении конфликта.