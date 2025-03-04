В Белом доме заявили, что решение о восстановлении помощи Украине может принять только Трамп

Только президент Дональд Трамп решит, стоит ли США восстановить поставки военной помощи Украине. Об этом в эфире Fox News заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Она добавила, что президент Украины Владимир Зеленский не хочет вести переговоры о дипломатическом урегулировании конфликта, в отличие от Трампа.

«К сожалению, пока что оказывается, что президент Зеленский не желает говорить о реальном мирном соглашении», — подчеркнула пресс-секретарь.

По ее словам, украинский лидер не осознает тот факт, что любая хорошая сделка не может быть идеальной для всех, и что обе стороны «уйдут немного недовольными».

Ранее политолог Артур Демчук предположил, что Белый дом не решится на полное прекращение помощи Украине. Он напомнил, что США выделяли деньги не только на ВСУ, но и на свой оборонно-промышленный комплекс. Руководство страны не оставит американские военные предприятия без средств, подчеркнул эксперт.