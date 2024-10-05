Оскорбления россиян во время футбольного матча в Финляндии оценили в Госдуме

Посольству РФ в Финляндии необходимо обратить внимание властей республики на инцидент с оскорблением россиян на футбольном матче. Об этом «Матч ТВ» сказал депутат Дмитрий Свищев.

ЧП случилось в матче чемпионата Финляндии среди команд первой лиги между «Яро» из Пиетарсаари и ТПС из Турку. Болельщики по ходу игры оскорбляли на национальной почве двух российских футболистов «Яро» Сергея Еременко и Сергея Лазарева. Судья приостановил встречу, а стюарды вывели с арены семь человек.

«Нужно отдать организаторам должное, что игры приостановили, а нарушителей наказали. Это правильная реакция. Теперь нужно отреагировать посольству РФ. Если мы не будем обращать внимание властей на это и изначально пресекать, то все может далеко зайти», — сказал депутат.

Ранее бывший игрок киевского «Динамо» и украинской сборной Николай Морозюк оскорбил российских футболистов.