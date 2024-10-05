В Финляндии остановили футбольный матч из-за оскорблений российских спортсменов

Yle: в Финляндии остановили матч после оскорблений российских футболистов

Футбольный матч в финском городе Турку прервали из-за оскорблений в адрес игроков с российским гражданством. Об этом сообщила общественная телерадиокомпания Yle .

«Футбольный матч Первой лиги между командами „ТПС“ из Турку и „Яро“ из Пиетарсаари, состоявшийся в четверг, 3 октября, был прерван в конце первого тайма из-за <…> выкриков болельщиков», — заявили журналисты.

Зрители начали оскорблять двух футболистов «Яро» Сергея Лазарева и Сергея Еременко. Первый имеет двойное гражданство — финское и российское, а второй решил сменить футбольное гражданство в 2018 году и начал выступать за российскую юношескую сборную.

Охранники увели с трибун «ТПС» семерых зрителей, которые выкрикивали запрещенные слова. Руководитель футбольной команды Ким Экроос извинился за их поведение.

Ранее бывший участник украинской сборной и киевского «Динамо» Николай Морозюк оскорбил российских футболистов. Он назвал их «показушниками».