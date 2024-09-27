Бывший игрок сборной Украины и киевского «Динамо» Николай Морозюк высказался о российских футболистах. Он оскорбил их, назвав показушниками, сообщило украинское издание Tribuna.com.

По словам украинского футболиста, он пересекался с игроками российских сборных «на отдыхе и на полях».

«Это показушники, но это я беру пафосных. Все знают, что они делали здесь — те дикари, которые приходили», — заявил Морозюк.

Волну ненависти среди своих соотечественников вызвал экс-капитан сборной Украины Анатолий Тимощук. Он направил деньги на помощь жителям Курской области, пострадавшим от атак ВСУ.

На аукционе футболку Тимощука с его автографом продали за 700 тысяч рублей. Все вырученные средства он передал на гуманитарную помощь. К «Зениту» украинский футболист присоединился в 2007 году.

Другой бывший игрок сборной Украины по футболу Денис Шелихов сбежал из страны, чтобы подписать контракт с белорусским клубом «Славия-Мозырь». Для этого украинец переплыл реку Тису. В итоге, из Румынии он приехал в Белоруссию.