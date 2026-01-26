Ориентировку на замешанного в коррупции друга Зеленского передали в Интерпол

Национальное коррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины направили в Интерпол запрос на объявление в розыск бизнесменов Тимура Миндича и его финансиста Александра Цукермана. Об этом в интервью агентству «Укринформ» сообщил председатель САП Александр Клименко.

«Да, направили [документы]», — сказал он.

На сайте Интерпола информации о розыске участников коррупционного скандала нет. Клименко объяснил это существованием скрытого периода, когда «красная карта» в отношении разыскиваемых фактически действует, но не отображается публично.

Миндич, являясь совладельцем киностудии «Квартал-95» и другом президента Украины Владимира Зеленского, покинул страну незадолго до обысков в рамках операции НАБУ и САП под названием «Мидас». По некоторым данным, он сбежал с семьей в Израиль. Цукерман тоже имел израильское гражданство. Из-за подозрений в коррупции украинские власти ввели в отношении бизнесмена и его финансиста санкции сроком три года.