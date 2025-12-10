Сегодня 02:48 От гламурной наследницы до жены Миндича. Как дочь Аллы Вербер попала в самый громкий скандал Украины 0 0 0 Фото: РИА «Новости»/katiaverber/соцсети/Ukraine Presidency/Ukrainian Pre Знаменитости

Между гламуром и «темным делом»: как дочь легенды российской моды Аллы Вербер, Екатерина, стала женой человека, которого называют «кукловодом» украинской власти и «кошельком» Зеленского. Ее соцсети пестрят люксовыми брендами и улыбками детей, а муж тем временем оказался главным героем крупнейшего на Украине коррупционного скандала и бежал из страны. Кто она на самом деле — наследница фэшн-престола или жена теневого олигарха?

Жена Тимура Миндича Коррупционный скандал, который вспыхнул на Украине осенью, всколыхнул властное болото и вынес на поверхность имя Тимура Миндича, теневого игрока и бывшего соратника Игоря Коломойского. Миндич был тем человеком, который познакомил Коломойского с Владимиром Зеленским. Он играл важную роль в становлении Зеленского как президента, но держался в тени Коломойского и нечасто фигурировал в скандалах. Расследование НАБУ, инициированное с подачи Коломойского, вскрыло грандиозные коррупционные схемы, фигурантом которых был Миндич.

Фото: РИА «Новости»

Тимур Миндич владеет множеством компаний, в том числе одной из тех, что является совладельцем известной в России студии «Квартал 95». Его считали посредником между Зеленским и Коломойским, но вся схема полетела после выборов, когда Миндич отмежевался от Коломойского и остался в окружении Зеленского. Олигарх не простил своего соратника и слил его на допросе в НАБУ, так и возникло антикоорупционное дело пол названием «Мидас». Бизнесмен успел покинуть страну, а Зеленский ввел против соратника санкции. Сейчас семья Миндича находится в Израиле. До женитьбы на Екатерине Вербер Миндич встречался с дочерью своего патрона Анжеликой Коломойской, но пара рассталась. Свадьбу Миндич и Вербер сыграли в Израиле в 2010 году, недалеко от Стены плача. На празднике, который длился четыре дня, гуляли около 500 гостей.

Дочь Аллы Вербер Аллу Вербер в прессе называли российской королевой моды. Она была fashion-директором и байером ЦУМа, вице-президентом ювелирной компании «Меркури». Аллу Вербер признавали легендарной женщиной, открывшей мир высокой моды для многих россиян. Именно она сделала из ЦУМа центр мировой моды, именно она привезла в Россию ведущие мировые марки одежды. Екатерина родилась от первого брака Аллы Вербер с Соломоном Тенсером, родом из Риги. Девочка появилась на свет в Канаде, но брак родителей распался через три года. Второй муж Вербер — Давид Авербах — стал для Екатерины не просто отчимом, но и самым родным человеком. Авербах был руководящим лицом в фирме, занимающейся производством пищевых продуктов. Алла и Давид жили в России.

Фото: РИА «Новости»

В какой-то период времени Аллу Вербер называли тайной связной неофициальных российско-украинских контактов, вероятно, из-за родственных связей с Тимуром Миндичем. Алла Вербер 10 лет боролась с раком крови. Лечение она совмещала с активной работой: летала на недели моды, консультировала байеров и одевала коллег по шоу-бизнесу. Королева фэшн-индустрии умерла в Италии 6 августа 2019 года во время отдыха, ей был 61 год. Высказывались разные версии ее преждевременной кончины — сепсис, тромбоэмболия, последствия многочисленных пластических операций. Вербер похоронили в Торонто — с этим городом у нее связан большой период жизни. Алла Вербер даже назвала в честь дочери свой первый бутик в Торонто — Katia of Italy.

Фото: РИА «Новости»

Чем занимается Екатерине Вербер? Екатерина родилась в Торонто в 1982 году. Своим отцом девочка считала второго мужа матери Давида Авербаха. Она росла на две страны — США и Великобритания. Девушка получила престижное образование в Эдинбургском университете и сделала успешную карьеру, работая под началом успешной матери. Одно время Екатерина работала байером ЦУМа и «Барвихи Luxury Village». Род деятельности матери оказал влияние на жизнь дочери. Девушка с юных лет получала модное образование на практике. Свое первое fashion-шоу Катя посетила в 15 лет. Алла Вербер методично передавала азы бизнеса фэшн-индустрии своей наследнице. Девушка хотела стать журналистом, но пошла по стопам матери.

Фото: РИА «Новости»

После замужества Екатерина переехала в Киев и открыла там взрослый и детский бутики Dolce & Gabbana. В Киеве Екатерина Вербер стала известной как влиятельная бизнесвумен, основательница компании Kameron и владелица монобутиков мировых люксовых брендов, таких как Balmain, Dolce & Gabbana, Saint Laurent и Polo Ralph Lauren. По некоторым сведениям, Екатерина владеет недвижимостью в Москве. У пары Вербер и Миндич трое детей — погодки Мишель и Элизабет и младший Майкл. С мамой Екатерина была очень близка, и ее смерть сильно ударила по девушке. После похорон она впала в депрессию и даже уединилась в клинике во Львове — прошла детокс-программу и привела мысли в порядок, как она рассказала прессе.

Фото: РИА «Новости»

Екатерина Вербер лично знакома с Зеленским и его женой Еленой, семьи подружились во время предвыборной кампании. После начала СВО Екатерина Вербер снизила активность в Instagram*, где она вела свой модный блог. Бизнесвумен ни разу публично не высказалась о ситуации и не осудила действия России. Этим не раз пользовались противники и конкуренты, называя это симпатией к России. * Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена