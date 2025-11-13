Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича и его знакомого, бизнесмена Александра Цукермана — оба проходят по делу о коррупции в энергетическом секторе. Соответствующий указ опубликовали на сайте офиса президента.

Оба фигуранта, как следует из документа, являются гражданами Израиля. Ограничения вводятся сроком на три года и предусматривают блокировку активов, прекращение торговых операций и запрет на транзит через территорию Украины.

По данным депутата Ярослава Железняка, а также изданий «Украинская правда» и «Страна.ua», финансовыми вопросами Миндича занимались Цукерман и его брат Михаил.

Особенности санкций

Как уточняет «Страна.ua», набор ограничений, введенных против Миндича, заметно мягче, чем в отношении других лиц, ранее попадавших под украинские санкции. В частности, в документе отсутствуют такие меры, как:

запрет на въезд и отмена виз;

аннулирование официальных визитов и переговоров;

прекращение культурных, образовательных и научных связей;

общий запрет заключать договора и совершать сделки.

Кроме того, срок ограничений сокращен до трех лет вместо привычных десяти, что также выделяет этот случай из практики предыдущих санкционных решений.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров в беседе с ТАСС заявил, то коррупционный скандал на Украине с Миндичем обернется для Зеленского отставкой.