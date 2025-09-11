Организаторы Burning Man объявили награду за помощь в поимке убийцы россиянина

Вознаграждение в 10 тысяч долларов за информацию о подозреваемом в убийстве россиянина Вадима Круглова объявили организаторы американского фестиваля Burning Man. Об этом сообщили на официальном сайте мероприятия.

Организаторы подчеркнули, что стремятся обеспечить полную безопасность участников. Они отметили, что половину суммы вознаграждения предоставил анонимный спонсор.

Деньги получат те, кто предоставит информацию, которая приведет к аресту подозреваемого. Все данные можно предоставить в офис шерифа округа Першинг.

Тело уроженца Омска Вадима Круглова в луже крови нашли на фестивале Burning Man 30 августа, в день сожжения чучела. Труп отправили на экспертизу для установления причин смерти. Останки россиянина опознали родные по полученным фотографиям.

Отец Круглова заявил, что расследованием гибели Вадима занимается только округ шерифа, а федеральные спецслужбы никак не отреагировали. Он записал видеообращение к президенту США Дональду Трампу с просьбой установить все обстоятельства гибели сына.