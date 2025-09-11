Отец погибшего на фестивале Burning Man россиянина обратился к Трампу за помощью

Отец убитого в США уроженца Омска Вадима Круглова обратился к американскому лидеру Дональду Трампу за помощью в расследовании убийства сына. Тело мужчины нашли на фестивале Burning Man, с момента обнаружения прошло больше недели, а расследование никак не продвинулось. Об этом Круглов-старший рассказал в беседе с ТАСС .

На фестивале Burning Man в штате Невада десятки тысяч человек застряли на площадке из-за непогоды. Уроженец Омска погиб на мероприятии по неизвестным причинам. Его тело нашли 30 августа. Близкие Вадима Круглова в соцсетях опознали его. Началось расследование.

«Расследованием занимается один местный шериф, а федеральный орган США так и не приступил к нему, как будто не слышал об этом. Зло должно быть наказано!» — заявил отец погибшего.

Он записал видеообращение для Трампа, где призвал немедленно начать расследовать обстоятельства гибели его сына.

Ранее коллеги погибшего на фестивале россиянина рассказали, что мужчина был очень веселым. С ним было приятно общаться.