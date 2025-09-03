«Был очень веселым». Коллеги рассказали о погибшем на фестивале Burning Man россиянине

Друзья погибшего на Burning Man назвали его веселым и общительным

В США во время церемонии традиционного сожжения чучела на фестивале Burning Man в Неваде обнаружили тело россиянина Вадима Круглова. Знакомые мужчины в разговоре с 360.ru назвали его веселым и общительным молодым человеком.

Тело 37-летнего мужчины нашли в луже крови в момент проведения ключевого мероприятия фестиваля. Подробности смерти Круглова пока неизвестны. Тело погибшего планируют перевезти в Омск для прощания с родителями.

«Он устроился стюардом в авиакомпанию, улетел в США и как-то остался», — рассказала бывший преподаватель мужчины в разговоре с 360.ru.

По словам знакомых, Круглов активно участвовал в жизни фестиваля — помогал строить лагерь и создавал арт-объекты.

«Помню 2015 г Новый год встречали с коллегами в Подмосковье. Он был очень общительным, веселым человеком, с ним было приятно проводить время и общаться», — рассказала 360.ru коллега погибшего по работе в авиакомпании.

Она добавила, что они вместе работали бортпроводниками в Москве и иногда попадали в одни рейсы.

