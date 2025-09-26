«Нам не оставили выбора». МИД Белоруссии объяснил размещение «Орешника»

Белоруссия разместит на своей территории российские баллистические ракеты «Орешник», чтобы гарантировать свою безопасность. Это вынужденная мера, заявил глава белорусского МИД Максим Рыженков, сообщило агентство БелТА .

Министр иностранных дел республики выступил на пленарном заседании в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в честь Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.

Рыженков заявил, что мир снова вернулся в точку, из которой отчетливо видна ядерная угроза. Он напомнил о том, что «Часы Судного дня» показывают уже менее полутора минут до полуночи — до ядерного апокалипсиса. Такого в истории еще не было.

Раньше мировое сообщество договорилось о том, что делать, чтобы гарантировать воздержание от применения ядерного оружия и экономического принуждения, но сейчас все эти гарантии и принципы растоптали.

В частности, НАТО активно расширяется на Восток. Кроме того, сначала СССР, а потом и Белоруссия в первые годы своей независимости разоружались с помощью Запада, выводили ядерное оружие и утилизировали обычное. Только вот западные страны, как оказалось, снова стали вооружаться и минировать территории рядом с белорусской границей. Озабоченность Минска же проигнорировали.

«Нам не оставили выбора. В этой ситуации Белоруссия была вынуждена разместить у себя российское тактическое ядерное оружие, чтобы гарантировать свою безопасность», — заявил Рыженков.

И добавил, что Минск не планирует ввязываться в гонку вооружений и не провоцирует дальнейшую конфронтацию. Только сделал ассиметричный ответ.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявлял, что на атаку со стороны Украины вглубь России будет дан ответ при помощи тактического ядерного оружия. Если ударит Евросоюз, то уже ядерным.