Статус председателя не позволит Венгрии от имени Евросоюза вести переговоры по урегулированию украинского кризиса. Однако она сможет подтолкнуть стороны к дипломатическому решению, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. Его процитировало РИА «Новости» .

«Еще раз уточню, председательство Венгрии в ЕС не дает мандата на переговоры от имени ЕС, но мы можем выяснить, какая сторона куда готова пойти», — сказал он.

Орбан признал, что до переговоров пока далеко. Он заявил, что они возможны только после того, как лидеры Евросоюза совместно примут такое решение с учетом позиции обеих сторон конфликта. Сама по себе Венгрия, по его словам, не заработала достаточной власти для инициирования мирного процесса, но может стать инструментом в руках нацеленных на него лиц.

Политик посетил Киев и провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Орбан вступился за нацменьшинства в Закарпатье, обсудил модернизацию украинской экономики и предложил пойти на перемирие с Россией.