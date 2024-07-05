В Кремле назвали тему переговоров Путина и Орбана

Песков: Путин и Орбан в том числе обсудят тему Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе визита в Москву встретится с президентом Владимиром Путиным, главы государств обсудят тему Украины. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В том числе, да», — ответил Песков на вопрос, будут ли политики обсуждать украинскую тему.

Издание Life уточнило, что на российско-венгерских переговорах в Москве примут участие помощники президента РФ Юрий Ушаков и Владимир Мединский, а также министр иностранных дел Сергей Лавров.

Орбан во вторник находился с официальным визитом в Киеве, где провел переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским, это его первая поездка в республику за 12 лет.

Ранее венгерский политик рассказал о реакции Зеленского на предложение о прекращении огня перед мирными переговорами. По его словам, украинскому президенту эта идея не понравилась.