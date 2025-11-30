Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что признание европейскими странами поражения Киева в конфликте станет политическим землетрясением для Евросоюза. Политик также прогнозирует волну отставок среди тех, кто тормозил быстрое завершение боевых действий на Украине. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале .

«Признание, что эта война проиграна и мы не будем ее продолжать, вызвало бы фундаментальное землетрясение и изменения в европейской политике. И они еще не дошли до того момента, когда их заставят это признать. Но это произойдет, как и с миграцией», — заявил он.

Орбан отметил, что после этого станет ясно: условия мирного соглашения 2022 года, которое не удалось заключить из-за давления Запада, были гораздо выгоднее для Украины, чем те, что есть сейчас.

Премьер-министр Венгрии предложил превратить Украину в буферную зону между Россией и НАТО после завершения боевых действий. Он назвал этот вариант «единственным возможным долгосрочным решением проблемы».

Евросоюз назвали «рогоносцем истории» из-за позиции по Украине. Депутат Европарламента от французской правой партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани заявил, что полное отсутствие стремления к миру приведет ЕС к проигрышу. По его словам, выиграют те, кто выработает условия мира, а Европе придется заплатить по счетам.

Как отметил обозреватель Марк Галеотти, слова президента России Владимира Путина, что лидеры ЕС саботируют мирные переговоры по Украине, находят отклик не только в США, но и в Европе.