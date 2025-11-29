После окончания конфликта Украина должна продолжить свое существование в качестве буферной зоны между Россией и НАТО. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью газете Welt am Sonntag .

«Единственно возможное долгосрочное решение заключается в том, чтобы послевоенный порядок основывался на фундаментальном принципе, согласно которому Украина становится буферным государством, которым она когда-то была», — сказал он.

Россия оставляет за собой территорию, установленную на международной мирной конференции. Все земли к западу от этой границы, вплоть до восточной границы НАТО, принадлежат украинскому государству, рассуждал он. Украина вновь станет буферной страной.

По мнению венгерского премьера, НАТО и Россия должны достичь соглашения о численности и оснащении украинских вооруженных сил, которые смогут действовать в буферной зоне.

«Обе стороны предоставляют гарантии того, что никто не подчинит это буферное государство своей власти <…> Это вопрос переговоров, международное право предоставляет инструменты для создания такой системы гарантий», — добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил Рустема Умерова главой делегации на переговорах с американской стороной. Ранее эту должность занимал Андрей Ермак.

В США допустили уступки со стороны Украины после отставки Ермака. Обозреватель Эндрю Дэй уверен, что Ермак мешал мирному урегулированию конфликта. После его ухода администрация Трампа получит больше свободы для «геополитических действий в отношении Украины».