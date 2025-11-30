Полное отсутствие стремления к миру приведет Евросоюз к проигрышу, выиграют те, кто выработает условия мира. А Европе придется платить по счетам, заявил в беседе с РИА «Новости» депутат Европарламента от французской правой партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани.

Позиция Европы по мирному урегулированию на Украине показывает полное отсутствие стремления ЕС к миру в тот момент, когда история приближается к разрешению конфликта. Депутат отметил, что Брюссель может сколько угодно высказывать свои позиции, но это ничего не меняет.

«Боюсь, что в этой истории Европейский союз окажется „рогоносцем истории“. Потому что история пишется без него. Потому что те, кто определит условия мира, будут также теми, кто получит выгоду. А Европа, как всегда, оплатит счет», — отметил Мариани.

Евросоюз вышел за рамки военной реальности, отказавшись от прагматичной позиции. Депутат назвал это ценой ослепления, которую придется платить европейцам.

Заявление президента России Владимира Путина, что лидеры ЕС саботируют мирную сделку по Украине, находит отклик не только в США, но и в Европе.