Заявление президента России Владимира Путина, что лидеры ЕС саботируют мирную сделку по Украине, находит отклик не только в США, но и в Европе. Об этом написал обозреватель Марк Галеотти в статье для британской газеты The Times .

«Чем больше европейские лидеры, пытаясь не допустить принуждения Киева к некрасивой сделке, кажется, препятствуют повестке [президента США Дональда] Трампа, тем больше это дает Москве возможностей играть в принцип „разделяй и властвуй“ и избегать обвинений, если переговоры провалятся», — отметил журналист

По мнению Галеотти, даже в Европе многие политики критикуют политику Брюсселя. Особенно недоумение вызвало высказывание главы евродипломатии Каи Каллас заявила, что для обеспечения мирного процесса необходимо уменьшить количество вооруженных сил России, а не Украины.

Также Каллас призвала не верить заявлениям о проигрыше Украины. Она заявила, что необходимо продолжать выделять деньги украинскому руководству и наращивать поддержку ВСУ.