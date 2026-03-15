Евросоюз помогает Украине во вред собственным гражданам. Если продолжить в том же духе, следующие поколения европейцев увязнут в долгах, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на «Марше мира» в Будапеште. Об этом сообщило издание Nepszava .

Он предупредил, что лидеры Евросоюза попытаются забрать деньги венгров, чтобы передать украинцам, так как собственных средств сообщества на обеспечение большого и долгосрочного кредита уже недостаточно.

Более того, по словам Орбана, денег нынешнего поколения тоже не хватит — европейцы вгонят в долги детей и внуков.

«Они хотят превратить вас в долговых рабов на бесчисленные годы», — сказал премьер.

Орбан призвал граждан к бдительности, ведь теперь ЕС одет как венгр. Важно не поддаться на провокации, сохранить лучшую в Европе налоговую систему и не позволить заменить национальный флаг радужным* или украинским.

Ранее Венгрия наложила вето на предоставление еврокредита Украине. Это привело к внутреннему кризису среди союзников.

