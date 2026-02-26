Вето Орбана на кредит Украине вызвало один из худших кризисов в ЕС

Отказ премьер-министра Венгрии Виктора Орбана одобрить выделение кредита для Украины спровоцировал один из самых серьезных кризисов внутри Евросоюза. Об этом сообщило издание Politico .

«На прошлой неделе Орбан спровоцировал один из худших внутренних кризисов в ЕС за последние годы, выступив против плана поддержки [Украины]», — заявили журналисты.

В конце января поставки по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию прекратились по причине остановки украинского транзита. Украина отказалась восстанавливать прокачку, мотивируя это тем, что объект получил повреждения в результате «российских ударов».

В итоге Венгрия наложила вето на очередной пакет европейских ограничений против России и кредитование Украины в размере 90 миллиардов евро, вдобавок приостановив экспорт дизтоплива для нее. Словакия, в свою очередь, также приняла ответные меры, остановив аварийные поставки электроэнергии киевскому режиму.