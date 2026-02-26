Вето Орбана на кредит Украине вызвало один из худших кризисов в ЕС
Politico: в ЕС случился серьезный кризис из-за вето Орбана на кредит Украине
Отказ премьер-министра Венгрии Виктора Орбана одобрить выделение кредита для Украины спровоцировал один из самых серьезных кризисов внутри Евросоюза. Об этом сообщило издание Politico.
«На прошлой неделе Орбан спровоцировал один из худших внутренних кризисов в ЕС за последние годы, выступив против плана поддержки [Украины]», — заявили журналисты.
В конце января поставки по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию прекратились по причине остановки украинского транзита. Украина отказалась восстанавливать прокачку, мотивируя это тем, что объект получил повреждения в результате «российских ударов».
В итоге Венгрия наложила вето на очередной пакет европейских ограничений против России и кредитование Украины в размере 90 миллиардов евро, вдобавок приостановив экспорт дизтоплива для нее. Словакия, в свою очередь, также приняла ответные меры, остановив аварийные поставки электроэнергии киевскому режиму.