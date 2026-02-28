Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен попытается обойти наложенной Венгрией вето на кредит Украине, но это ударит по Киеву и приведет к конфликту Евросоюза с Россией. Об этом профессор социологии римского университета Luiss Алессандро Орсини заявил в интервью итальянской газете IL Fatto Quotidiano .

«Если кто-то думает, что попытка фон дер Ляйен обойти вето Венгрии — это путь пацифиста, то спешу разочаровать: это, скорее, ударит по Киеву, приблизив крупный конфликт ЕС с Россией, когда уже всем будет не до Украины», — заявил он.

В Брюсселе чиновники планирует вооружить Украину до зубов и продолжать критиковать Россию, но не задумались о последствиях.

В начале недели Венгрия заблокировала очередной пакет санкций против РФ и кредит ЕС на 90 миллиардов евро для киевского режима. Официальный Будапешт так отреагировал на блокировку со стороны украинских властей транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Ранее на Западе заявили, что отказ венгерского премьер-министра Виктора Орбана одобрить выделение нового кредита для Украины спровоцировал один из худших внутренних кризисов в союзе.