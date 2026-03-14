В Венгрии не увидели причин, возможности и права поддерживать Украину, которая создала угрозу стране из-за закрытия нефтепровода «Дружба». Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил газете Welt am Sonntag .

Глава венгерского правительства связал такую позицию с энергетической безопасностью республики. Он также объяснил этим решение Будапешта блокировать выделение Украине крупного кредита.

«Демократически избранное правительство Венгрии не имеет ни причины, ни возможности, ни права поддерживать государство, которое представляет экзистенциальную угрозу для венгерского народа в связи с закрытием трубопровода „Дружба“», — написал Орбан.

Он добавил, что в Брюсселе пытались ослабить главный рычаг давления Будапешта на Киев, чтобы склонить украинские власти к отмене нефтяной блокады. Венгрия наложила вето на выделение Украине 90 миллиардов евро из соображений здравого смысла.

Орбан добавил, что поддержка страны, лидер которой высказывал угрозы демократически избранному премьеру государства — члена НАТО и ЕС, до сих пор не являлась частью европейской культуры.