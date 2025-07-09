Орбан картинкой намекнул фон дер Ляйен, что ей пора в отставку

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал понять главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что ей стоит задуматься о завершении своей карьеры. В соцсети он опубликовал пародию на обложку Time с уходящим экс-президентом США Джо Байденом, только в версии Орбана «уходит» председатель ЕК.

«Пора уйти»», — подписал картину Орбан.

На недавней пленарной сессии Европарламента обсуждался вотум недоверия Урсуле фон дер Ляйен, сообщил RT.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев едко высмеял фон дер Ляйен. Политик не исключил, что чиновница сохранит должность председателя ЕК, несмотря на нарушение правил прозрачности и участие в скандале, который был связан с закупкой вакцин от коронавируса.

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что фон дер Ляйен не дала внятных ответов по обвинениям в превышении полномочий при закупке вакцин.