Суд Евросоюза в Люксембурге постановил, что Еврокомиссия нарушила правила прозрачности, скрыв от журналистов СМС-переписку главы органа Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer Альбертом Бурла относительно закупок вакцин против коронавируса для государств ЕС в разгар пандемии. Решение суда опубликовало издание The New York Times .

«Решение Еврокомиссии, отказавшей журналистке издания New York Times в доступе к переписке между генеральным директором Pfizer и фон дер Ляйен аннулировано», — говорится решении суда.

В суде напомнили, что правила обязывают Еврокомиссию предоставлять наиболее широкий доступ общественности ко всей важной информации.

Ранее известный ирландский журналист Чей Боуз назвал фон дер Ляйен опасной лгуньей. Его возмутила сосредоточенность властей на военной кампании и крупном бизнесе.