Европарламент на этой неделе решит судьбу председателя Еврокомиссии Урулы фон дер Ляйен, которую обвинили в участии в коррупционном скандале, связанном с закупками вакцины Pfizer. Для чиновницы может наступить «спидошлиц», который неизбежно превратится в «краснофай», заявил в своем Telegram-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Похоже, злобная тетка-гинеколог всех достала», — отметил, он.

Политик не исключил, что чиновница сохранит должность председателя ЕК, несмотря на нарушение правил прозрачности и участие в скандале, который был связан с закупкой вакцин от коронавируса.

«Но звоночек прозвучал, а стало быть, для оголтелых русофобов постепенно наступает спидошлиц, который неизбежно превратится в краснофай (кто не понял, тот поймет)», — добавил Медведев.

Ранее Суд Евросоюза в Люксембурге обвинил фон дер Ляйен в нарушении правил прозрачности из-за сокрытия СМС-переписки с главой Pfizer Альбертом Бурла.

Журналистка New York Times попросила главу ЕК обнародовать разговор с директором крупнейшей биофармацевтической компании, но та отказалась. В переписке шла речь о закупке вакцин против коронавируса для государств ЕС в разгар пандемии.